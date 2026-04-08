Autismo e lavoro inclusione possibile | a Montichiari con Nico Acampora di PizzAut

Venerdì 10 aprile alle ore 17, al Centro Fiera del Garda di Montichiari, si tiene un evento dedicato all'inclusione lavorativa delle persone nello spettro autistico. L'iniziativa è organizzata dai Lions Club della Zona Garda 4142, Distretto, e prevede la partecipazione di Nico Acampora di PizzAut, un’associazione nota per il suo impegno in questo ambito. L'obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dell’autismo e del lavoro.

Autismo e lavoro, inclusione possibile: è questo il tema dell'evento di sensibilizzazione sull'inclusione lavorativa delle persone nello spettro autistico, organizzato per venerdì 10 aprile (dalle ore 17) al Centro Fiera del Garda di Montichiari dai Lions Club della Zona Garda 4142, Distretto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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