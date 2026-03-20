Lavoro e inclusione Generali sostiene PizzAut

Generali Italia e la Fondazione Cattolica hanno avviato una collaborazione con PizzAut, l’associazione che si occupa di reinserimento lavorativo per persone autistiche. Questa partnership rappresenta un passo importante nel settore dell’inclusione lavorativa e si concentra sull’appoggio alle persone che fanno parte di questa realtà. La collaborazione si concentra sul sostegno alle attività e sui progetti di PizzAut.

Il viaggio di PizzAut, la realtà associativa che ha rivoluzionato l’approccio al lavoro per le persone autistiche, segna una nuova tappa fondamentale grazie alla partnership strategica con Generali Italia e Fondazione Cattolica. Al centro dell’iniziativa c’è il PizzAutobus, un modello di impresa sociale itinerante che mira a scardinare i pregiudizi un chilometro alla volta. L’importanza di PizzAut nel panorama sociale italiano è profonda. Fondata sull’idea che l’autismo non debba essere un limite alla partecipazione attiva, l’organizzazione ha dimostrato che, con i giusti tempi e un ambiente strutturato, i giovani autistici possono eccellere nella ristorazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lavoro e inclusione, Generali sostiene PizzAut Articoli correlati Tre giorni con PizzAut. L’inclusione fa scuolaIl truck parcheggiato nel cortile posteriore, parole, racconti e musica in auditorium, e poi, per tutti, un assaggio della "pizza più buona della... Il Fondo Filantropico Bruno Frizzera sostiene un progetto di educazione finanziaria per la parità e l’inclusioneEntra nel suo secondo anno di attività il Fondo Filantropico Bruno Frizzera istituito dai familiari del famoso economista (Voralberg 1917 – Trento... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lavoro e inclusione Generali sostiene... Temi più discussi: Generali Italia sostiene PizzAutobus, il food truck dell’inclusione; Inclusione e opportunità di lavoro per giovani autistici: Generali Italia sostiene progetto PizzAutobus; Generali Italia per PizzAut a favore di un inserimento lavorativo reale, retribuito e sostenibile; Generali Italia al fianco del progetto sociale PizzAutobus. Generali sostiene PizzAutobus: inclusione sociale e opportunità di lavoro per giovani autisticiIl Food Truck del progetto sviluppato insieme a Fondazione Cattolica è passato dalla sede del gruppo assicurativo a Mogliano Veneto in occasione del Red Day, con la possibilità di gustare la famosa Pi ... msn.com Generali Italia al fianco del progetto sociale PizzAutobusFancel (Generali Italia): Vogliamo rafforzare iniziative che migliorano la vita delle persone e che generano un impatto positivo per le comunità in cui siamo presenti ... affaritaliani.it Lariani al lavoro in vista della sfida casalinga di domenica contro il Pisa Chi vorreste vedere dal primo minuto - facebook.com facebook CdS - Barella, lavoro fisico verso il rush finale con #Inter e nazionale. La Fiorentina gli porta bene x.com