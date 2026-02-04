La fiamma olimpica a Monza con sei tedofori d’eccezione | Nico Acampora e cinque ragazzi aut

Oggi a Monza, la fiamma olimpica ha fatto tappa con sei tedofori d’eccezione. Tra loro, c’è Nico Acampora, l’ideatore di PizzAut, e cinque ragazzi autistici coinvolti nel progetto. La cerimonia ha sorpreso molti, perché fino a poco tempo fa sembrava impossibile che questi ragazzi potessero essere protagonisti di un evento così importante. Ora, invece, sono lì, portando avanti un messaggio di inclusione e speranza.

Monza, 4 febbraio 2026 – "Sembrava impossibile" e invece è realtà: oggi pomeriggio tra i tedofori attesi a Monza, ci saranno anche Nico Acampora, l'ideatore di PizzAut, e cinque dei "suoi" ragazzi autistici. E accadrà in un luogo, la Villa Reale, dove un'altra cosa che "sembrava impossibile" ha invece preso il via. La Villa Reale, infatti, ha tenuto a battesimo nel lontano 2019 la prima serata Monzese di PizzAut, quando nessuno dei ristoranti era ancora aperto e quando nessuno credeva nel sogno di dare un lavoro a tanti ragazzi. E dunque, appuntamento oggi nel luogo più iconico e simbolico della città di Monza.

