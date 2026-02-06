Pensioni a marzo gli aumenti con arretrati di 20 euro | ecco per chi Le lettere dell' Inps

A marzo, le pensioni più basse riceveranno un aumento di 20 euro, con gli arretrati già inclusi. Le lettere dell’Inps sono arrivate ai pensionati, che già possono controllare l’importo aggiornato sul cedolino. L’aumento riguarda chi ha assegni più bassi e si applica subito, con il pagamento degli arretrati che sarà effettuato insieme allo stipendio del mese. La misura mira a sostenere chi ha più bisogno e a ridurre le differenze tra le pensioni.

L'aumento delle pensioni più basse parte dal cedolino di marzo, con effetti immediati sugli assegni e il pagamento degli arretrati. Pensioni, a marzo gli aumenti (con arretrati) La manovra di bilancio 2026 entra così nella fase operativa: l'Inps ha già avviato l'applicazione delle misure, anticipando le circolari ufficiali e inviando comunicazioni digitali a una platea selezionata di pensionati fragili. Le lettere annunciano un incremento strutturale dell'assegno mensile e il riconoscimento degli arretrati relativi ai mesi precedenti, con accredito diretto insieme alla pensione di marzo.

