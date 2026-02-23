Stipendi comunali aumenti fino a 140 euro al mese per 400mila lavoratori Scattano anche 2.300 euro di arretrati

Gli aumenti degli stipendi comunali hanno coinvolto circa 400mila lavoratori, con incrementi fino a 140 euro al mese e arretrati di 2.300 euro. La causa principale è un accordo siglato tra le parti per migliorare le condizioni salariali. Questa misura mira anche a ridurre le disparità tra i salari degli impiegati pubblici locali e quelli nazionali. La novità interessa molte città italiane e si riflette direttamente sui salari di chi lavora nelle amministrazioni comunali.

Arrivano gli aumenti per i dipendenti delle Funzioni locali e cala lo spread delle retribuzioni nella Pa. Ridurre il divario che separa le buste paga dei comunali da quelle dei ministeriali, storicamente più alte rispetto a quelle dei colleghi che lavorano in “periferia”, è una delle priorità del ministero della Pubblica Amministrazione guidato da Paolo Zangrillo, anche perché questo gap ha portato a un'ondata di dimissioni – secondo i dati dell'Ifel tra il 2017 e il 2023 le uscite dagli organici comunali dettate da motivi diversi dal pensionamento sono passati da 11mila a 16mila l'anno – e al progressivo svuotamento degli uffici degli enti locali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Anief firma il contratto scuola 2022-2024: aumenti di 150 euro per i docenti e 110 euro per il personale ATA con arretrati fino a 1.948 euro lordiIl sindacato Anief ha firmato il contratto scuola 2022-2024 presso l'ARAN, con aumenti salariali di 150 euro per i docenti e 110 euro per il personale ATA, comprensivi di arretrati fino a 1.

Aumenti stipendi di 250 euro al mese dal 2026: ecco per chiSindacati e datori di lavoro hanno raggiunto un accordo per il rinnovo dei contratti nazionali del triennio 2025-2027, prevedendo aumenti salariali di 250 euro al mese per i lavoratori dei servizi ambientali e di 238 euro per gli addetti agli autonoleggi, a partire dal 2026.

