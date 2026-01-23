Il Consorzio di Bonifica Centro | Sospensione del pagamento dei ruoli e delle cartelle in corso

Il Consorzio di Bonifica Centro ha annunciato la sospensione temporanea dei ruoli e delle cartelle di pagamento attualmente in corso. Questa misura mira a favorire una gestione più efficace delle esigenze degli utenti e a garantire un supporto più stabile per i contribuenti coinvolti. La sospensione è valida fino a nuove comunicazioni e riguarda tutte le pratiche in essere, consentendo un periodo di revisione e eventuali aggiornamenti.

Il Consorzio di Bonifica Centro dispone la sospensione dei ruoli e delle cartelle di pagamento in corso. La decisione è stata deliberata dal comitato amministrativo dell'ente, che si è riunito il 22 gennaio con l'obiettivo di determinare le attività da mettere in campo alla luce della sentenza.

