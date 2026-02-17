Consorzio bonifica Piena dei fiumi Ecco come funziona il sistema di difesa

Il Consorzio di bonifica della Piena dei fiumi ha spiegato come funziona il sistema di difesa contro le alluvioni, dopo che le recenti piogge hanno messo sotto pressione le strutture di sicurezza. La regione, nota per le sue terre fertili, ha visto aumentare le preoccupazioni tra gli agricoltori e i residenti, che temono nuovi allagamenti. La gestione delle acque si basa su canali, argini e sistemi di pompaggio, tutti controllati quotidianamente. In particolare, l’attenzione si concentra sulla manutenzione delle dighe e sul monitoraggio continuo delle piene.

Grosseto, 17 febbraio 2026 – E' da sempre chiamata 'Maremma Amara'. O, almeno, prima era così che veniva indicata. Una volta paludosa e malsana, la pianura maremmana 'discute' con le acque che la circondano da centinaia di anni, anche se in modo diverso: prima la terra era un padule, una distesa d'acqua, invece oggi il territorio è bonificato in modo tale da non tornare più come prima. In queste ultime settimane la Maremma ha trascorso molti giorni sotto la pioggia, anche intensa, e quindi il territorio come ha 'risposto' a queste continue sollecitazioni? Quello che è accaduto lo si può descrivere con un'immagine ben definita: getti d'acqua importanti che scorrono ad una buona velocità dal momento che i terreni sono saturi, incapaci a trattenere acqua piovana o in eccesso.