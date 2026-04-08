Aula per il Ramadan al Sassetti-Peruzzi Valditara | Garantito diritto allo studio No agli ispettori

A Firenze, il ministero dell'Istruzione ha deciso di non effettuare ispezioni presso l'Istituto Sassetti-Peruzzi dopo che la scuola ha messo a disposizione un'aula inutilizzata per consentire le preghiere durante il Ramadan. La decisione è stata comunicata dal ministro, che ha assicurato che il diritto allo studio viene garantito e che non ci saranno controlli in merito all'uso di spazi per le pratiche religiose.

Firenze, 8 aprile 2026 – Nessuna ispezione ministeriale all’Iis Sassetti-Peruzzi, perché la scuola ha concesso un’aula inutilizzata per consentire le preghiere durante il Ramadan solo per assicurare il diritto allo studio. A mettere una pietra tombale sulle polemiche è il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha risposto alla Camera all'interrogazione presentata dall'onorevole Rossano Sasso (Gruppo Misto), deputato di Futuro Nazionale con Vannacci, che chiedeva chiarezza in merito alle iniziative di competenza per scongiurare forme di propaganda di ideologia politica o religiosa, presso gli istituti scolastici. La polemica e la risposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aula per il Ramadan al Sassetti-Peruzzi, Valditara: “Garantito diritto allo studio. No agli ispettori” Ramadan a scuola a Firenze, Valditara archivia il caso: “Nessuna propaganda, prevalso il diritto allo studio”Il caso della preghiera di Ramadan concessa in un'aula di un istituto superiore di Firenze non avrà strascichi disciplinari da parte del Ministero... “Circolare della Sassetti-Peruzzi con volantino sul referendum”, Futuro Nazionale chiede verificheFuturo Nazionale annuncia che presenterà una segnalazione all’Ufficio Scolastico Regionale. Aula per il Ramadan al Sassetti-Peruzzi, Valditara: Garantito diritto allo studio. No agli ispettoriIl ministro ha messo fine alla vicenda rispondendo alla Camera all'interrogazione presentata dall'onorevole Rossano Sasso (Gruppo Misto), deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ... lanazione.it Aule per il Ramadan, il caso in Parlamento. Nessuna ideologia. Lo chiedono i ragazziFirenze, 19 marzo 2026 – Approda in Parlamento la vicenda dello spazio di preghiera per il Ramadan concesso dall’istituto Sassetti-Peruzzi. Era stato proprio il nostro giornale, a fine febbraio, a dar ... lanazione.it