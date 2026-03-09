Circolare della Sassetti-Peruzzi con volantino sul referendum Futuro Nazionale chiede verifiche

Futuro Nazionale ha diffuso una circolare interna dell'I.I.S. Sassetti-Peruzzi che include un volantino sul referendum. La questione ha suscitato polemiche in seguito a un acceso dibattito in Consiglio comunale riguardante l’utilizzo di un’aula per la preghiera durante il Ramadan. Gli esponenti del movimento hanno annunciato di aver ottenuto il documento, senza fornire ulteriori dettagli.

Futuro Nazionale annuncia che presenterà una segnalazione all’Ufficio Scolastico Regionale. Il preside: "È stato un errore non mio a cui ho subito provveduto" Ancora polemiche intorno all'I.I.S. Sassetti-Peruzzi. Gli esponenti di Futuro Nazionale, dopo la polemica in Consiglio comunale scaturita da un battibecco in merito a destinare un'aula per pregare durante il Ramadan, spiegano di essere entrati in possesso di una circolare interna inviata al corpo docenti dal dirigente scolastico in cui si darebbe indicazione di “scaricare un volantino relativo al referendum del 22 e 23 marzo 2026” Nella circolare, si spiega in una nota, viene indicato di scaricare un allegato denominato “volantino FLC CGIL referendum 22 e 23 marzo 2026”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Leggi anche: Ho letto il volantino di Gioventù Nazionale. Io con ragazzi che usano parole del genere ci vorrei parlare Eolico nel mare tra Vasto e Termoli, Forum H2o chiede verifiche rigorose sul progetto Rospo offshoreVerifiche rigorose sul progetto eolico "Rospo offshore", nel tratto di Adriatico tra Termoli, Vasto e le isole Tremiti: le chiede il forum H20. Tutto quello che riguarda Circolare della Sassetti Discussioni sull' argomento Circolare della Sassetti-Peruzzi con volantino sul referendum, Futuro Nazionale chiede verifiche; Quartiere 5: lo Sportello Vanessa e gli studenti fiorentini contro la violenza di genere; Ramadan, nella scuola di Firenze l’aula dedicata agli studenti musulmani per pregare; La Persiana di Overton: per la democrazia un singolo può bloccare un corteo. In Consiglio comunale va in scena la jihad mossutiana. La Firenze sui giornali di martedì 3 marzo. Circolare della Sassetti-Peruzzi con volantino sul referendum, Futuro Nazionale chiede verificheFuturo Nazionale annuncia che presenterà una segnalazione all’Ufficio Scolastico Regionale. Il preside: È stato un errore non mio a cui ho subito provveduto ... firenzetoday.it Trasporti in Valpolcevera 6 La non indifferente potenza muscolare dei muli unitamente alla loro abilità nell' inerpicarsi su per le strade di montagna faceva di essi ottimi animali da traino per determinate destinazioni come il piazzale della chiesa del Garbo sopr - facebook.com facebook