Audi RS 5 si può ordinare la belva | prezzi e disponibilità

Sono aperti gli ordini per la nuova Audi RS 5, la prima versione ibrida plug-in ad alte prestazioni della casa. Disponibile in versioni berlina e Avant, questa vettura offre 639 cavalli di potenza e una coppia di 825 Nm, grazie a un motore V6 2.9. I prezzi e la disponibilità sono stati comunicati, segnando l'inizio della commercializzazione di questo modello.

Nel corso dei primi mesi del 2026 sono stati due gli incontri ravvicinati con un prodotto davvero esclusivo, la nuova Audi RS 5. L’anteprima statica ha dato modo di osservare e scrutare nei minimi dettagli l’estetica, la tecnica, gli interni e il powertrain della prima ibrida plug-in ad alte prestazioni di Audi Sport; un mese più tardi, la prova ha dato modo di testare la dinamica di guida di questo nuovo capitolo della gloriosa storia del brand tedesco. Ora, invece, la notizia è che Audi ha dato il via agli ordini della sua nuova creatura, in arrivo nelle concessionarie italiane a giugno 2026 in due declinazioni di carrozzeria, berlina (mancava da oltre 20 anni, dalla serie B7) e Avant (station wagon). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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