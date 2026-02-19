Audi Sport presenta la nuova Audi RS 5

Audi ha svelato la nuova RS 5, segnando un passo importante per la divisione sportiva del marchio. La causa è l’introduzione della versione ibrida plug-in, la prima di alta gamma prodotta da Audi Sport. Questa auto combina potenza e tecnologia, con un motore da oltre 440 cavalli e un'auto che può percorrere circa 50 km a zero emissioni. La RS 5 promette di cambiare le regole nel segmento delle sportive di lusso, attirando l’attenzione degli appassionati di motori. La presentazione ufficiale si è svolta al Salone di Francoforte.

(Adnkronos) – Audi inaugura una nuova fase per la famiglia RS con la nuova Audi RS 5, prima ibrida plug-in high performance nella storia di Audi Sport. Il powertrain combina il V6 2.9 TFSI biturbo da 510 CV con un motore elettrico da 177 CV integrato nel cambio tiptronic a otto rapporti. La potenza massima complessiva raggiunge 639 CV con 825 Nm di coppia, valori superiori rispettivamente di 189 CV e 225 Nm rispetto a RS 4. Lo scatto da 0 a 100 kmh è coperto in 3,6 secondi, con una velocità massima fino a 285 kmh nella versione performance. Tra le principali innovazioni figura l'evoluzione della trazione integrale permanente quattro con differenziale centrale autobloccante precaricato e sistema elettromeccanico, il Dynamic Torque Control. Il nuovo modello di firmato Audi Sport schiera 639 cavalli, 825 Nm di coppia e 84 km in modalità completamente elettrica