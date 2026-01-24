Segui in tempo reale la partita tra Scandicci e Chieri valida per la finale di Coppa Italia di volley femminile 2026. La sfida si è conclusa con la vittoria delle toscane, che si sono aggiudicate il titolo. Per aggiornamenti e risultati in diretta, clicca sul link e resta informato sulle ultime novità di questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE ALLE 15.30 20.18 Per oggi è tutto amici ed amiche di OA Sport! La semifinale di Coppa Italia di volley femminile 2026 fra Scandicci e Chieri è stata vinta dalla squara toscana al tie break! E’ stata una partita molto intensa e dal tasso qualitativo davvero elevato! L’appuntamento per la finale di domani è alle 15.00! 20.15 Per Chieri la top scorer è Nemeth con 25 punti, anche se l’opposta è un po’ calata nei momenti decisivi. Dietro di lei i 15 punti di Kunzler e 14 di Nervini. 20.13 La squadra toscana è stata trascinata dalla solita prestazione offensiva di Antropova, che ha chiuso con 25 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scandicci-Chieri 3-2 , Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane si prendono la finale!

LIVE Scandicci-Chieri 3-2 , Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: 15-8 le toscane si prendono la finale!

LIVE Scandicci-Chieri 1-1 , Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: 15-9 le toscane allungano!

