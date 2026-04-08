Attacco mediatico virulento | i poliziotti con Molteni

Da alcuni giorni, si susseguono accuse e polemiche tra le forze di polizia e la sinistra riguardo a un episodio che coinvolge un collaboratore di giustizia. Le accuse sono state avanzate attraverso vari mezzi di comunicazione, alimentando un clima di tensione politico e mediatico. Le autorità hanno avviato verifiche sull’uso delle informazioni e sulle modalità con cui sono state diffuse le dichiarazioni. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra forze dell’ordine e scena politica.

Da giorni la sinistra sta cercando di colpire il governo utilizzando Gioacchino Amico, collaboratore di giustizia. Nel mirino, dopo la premier Giorgia Meloni, sono finiti anche Giorgio Mulè, che con un lungo post ha respinto ogni addebito, e Nicola Molteni, sottosegretario al ministero dell’Interno, che a sua volta ha respinto qualsiasi attribuzione. Gli attacchi sono arrivati da Il Fatto Quotidiano ma tutte le persone coinvolte si dicono fermamente estranee. “Non ho nessun 'caro amico' che risponda a questo nome. Escludo categoricamente di aver mai intrattenuto qualunque tipo di rapporto con questa persona”, ha sottolineato Molteni. A tutti... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Attacco mediatico virulento": i poliziotti con Molteni Mulè contro l’attacco mediatico: “Sono nel registro degli infangatiGiorgio Mulè, vicepresidente della Camera, si trova al centro di una serie di attacchi mediatici che mirano a collegarlo a figure criminali,... Leggi anche: Il virologo virulento