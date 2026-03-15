il virologo virulento

Il dottor Bassetti, noto virologo, è una figura che ha attirato l’attenzione in vari contesti pubblici. Nonostante alcuni lo percepiscano come troppo presente sui media, lui mantiene un profilo che si distingue per il suo stile diretto e deciso. La sua presenza si fa sentire frequentemente in discussioni legate alla salute pubblica, senza che siano stati segnalati comportamenti controversi o problematici.

Dottor Bassetti, ci è sempre stato simpatico. Non apparteniamo – uso il plurale, ma trattasi di posizione personale – alla schiera di chi lo considera innamorato del proprio personaggio o eccessivamente esposto. Questa volta, però, ha toppato, ce lo lasci dire. Capiamo la rabbia per essere stato derubato in pieno centro a Milano ma toni e contenuto del suo sfogo social ci paiono fuori fuoco. O troppo a fuoco. Dottor Bassetti, perché mettere sul banco degli imputati un’intera città? E perché utilizzare parole parse addirittura piene di astio, tanto da riecheggiare quasi il livore no vax del quale lei è stato vittima. Più in generale, ci sfugge il senso di questo e altri sfoghi social, postati dai vip sul tema sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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