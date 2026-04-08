Atp Montecarlo | Medvedev che fai? Berrettini fa punto e lui esulta

Al Masters 1000 di Montecarlo, Daniil Medvedev ha subito una sconfitta netta nel secondo turno, perdendo con un doppio 6-0 contro Matteo Berrettini. Durante il match, Berrettini ha realizzato un punto e ha esultato, mentre Medvedev ha mostrato segni di difficoltà. La partita si è conclusa con un risultato senza appello, lasciando il russo eliminato dalla competizione.

È un secondo turno amaro per Daniil Medvedev al Masters 1000 di Montecarlo: il russo viene battuto con un incredibile doppio 6-0 da Matteo Berrettini, che gioca una partita praticamente perfetta. Match senza storia al punto che sul 5-0 nel primo set Medvedev decide di esultare in modo sarcastico dopo un punto dell'azzurro. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atp Montecarlo: Medvedev, che fai? Berrettini fa punto e lui... esulta Atp Montecarlo, Berrettini avanza: ora c'è Medvedev. Darderi subito eliminatoÈ durata appena 23 minuti e 4 game la partita vinta da Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. Berrettini-Medvedev ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà Daniil Medvedev al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver esordito sulla terra rossa del Principato... Temi più discussi: Atp Monte-Carlo: esordio soft per Sinner, poi Zverev o Medvedev; Berrettini all'Atp Montecarlo: 'Medvedev? Spero di batterlo per la prima volta'. Video; Atp Montecarlo, Berrettini avanza: ora c'è Medvedev. Darderi subito eliminato; RECAP del Day 3 di Monte Carlo: successi per Sinner, Alcaraz e Berrettini, out Darderi. Berrettini-Medvedev senza storia: all’Atp Montecarlo 2026 Matteo vola agli ottavi in meno di un’oraUn ottimo Matteo Berrettini approda agli ottavi di finale nell'Atp Montecarlo 2026, terzo '1000' stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si ... lapresse.it LIVE Berrettini-Medvedev 6-0 6-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: incredibile doppia bicicletta rifilata al furibondo russoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDVEDEV VA FUORI DI TESTA E SPACCA LA RACCHETTA: I FISCHI DEL PUBBLICO LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° ... oasport.it Il numero sette del seeding è stato eliminato dall'Atp di Montecarlo: sconfitta in 50 minuti senza portare a casa nemmeno un game - facebook.com facebook ATP Montecarlo: ma perché Sinner non gioca in doppio oggi x.com