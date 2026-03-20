Nel secondo giorno del torneo ATP di Miami, il programma prevede diversi incontri di primo turno, dopo le cancellazioni di ieri a causa della pioggia. Tra le partite in programma, si segnala il confronto tra Fonseca e Alcaraz, considerato il big match della giornata, mentre Dzumhur si prepara ad affrontare Sinner. Le condizioni meteo hanno influenzato il calendario, costringendo gli organizzatori a recuperare le partite rinviate.

Un fitto programma di incontri di primo turno caratterizza il programma della seconda giornata del torneo ATP di Miami: bisogna recuperare il ritardo accumulato con le cancellazioni dovute alla pioggia di ieri. Joao Fonseca supera un debutto insidioso e si regala il big match con Carlos Alcaraz. Sarà il bosniaco Damir Dzumhur l’avversario di Sinner nel secondo turno. Damir Dzumhur rimonta il qualificato peruviano Ignacio Buse 6-7(6) 7-6(6) 6-1 in due ore e trentotto minuti. Il bosniaco terrà a battesimo il debutto di Sinner nel torneo. Il brasiliano Joao Fonseca doma l’ungherese Fabian Marozsan 6-4 3-6 6-2 in un’ora e cinquantuno minuti e sfiderà Carlos Alcaraz nei trentaduesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Miami 2026, Fonseca si regala il big match con Alcaraz. Dzumhur sulla strada di Sinner

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