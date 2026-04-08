Atletica Maratona fuori dai Mondiali | il motivo

La maratona non sarà più inclusa nei prossimi Mondiali di atletica leggera. La decisione è stata annunciata dagli organizzatori, che hanno comunicato che questa gara non farà più parte del programma ufficiale dell’evento. La separazione tra la maratona e i campionati mondiali si concretizza con questa scelta, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base di questa modifica.

La Maratona e i Mondiali di Atletica Leggera si apprestano a separare definitivamente i propri percorsi. Il World Athletics ha comunicato una decisione strutturale destinata a mutare radicalmente il calendario sportivo internazionale. La Maratona non farà più parte dei Mondiali di Atletica Leggera. La corsa su strada forse più celebre rimarrà all’interno del programma iridato tradizionale solamente fino all’edizione del 2029. A partire dal 2030, la competizione si trasformerà in un evento del tutto indipendente. La nuova rassegna mondiale partirà nel 2030 e sarà dedicata esclusivamente alla maratona con una cadenza annuale, come i Mondiali. Inoltre prevederà una rigida alternanza tra le categorie maschili e femminili. 🔗 Leggi su Sportface.it

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