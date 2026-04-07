Maratona fuori dai Mondiali dal 2031 | World Athletics rivoluziona il calendario

A partire dal 2030, la maratona avrà un nuovo campionato mondiale dedicato, distinto dai Mondiali di atletica. Questa competizione sarà un evento indipendente, pensato per celebrare la storia della corsa dei 42 chilometri. La decisione è stata comunicata da World Athletics, che ha annunciato anche che dal 2031 questa gara non sarà più presente nel calendario dei Mondiali. Sebastian Coe ha commentato questa scelta come un modo per rendere omaggio alla disciplina.

Dal 2030 nascerà un campionato iridato autonomo dedicato alla 42 km. Sebastian Coe: “Una celebrazione globale per onorare la storia della maratona”. Atene possibile sede della prima edizione. La maratona non farà più parte del programma dei Campionati mondiali di atletica leggera a partire dall’edizione 2031. La decisione è stata ufficializzata da World Athletics, che ha annunciato la creazione di un campionato iridato autonomo dedicato esclusivamente alla 42 km e alle altre prove su strada. La maratona resterà nel calendario dei Mondiali nelle edizioni del 2027 a Pechino e del 2029 (ancora da assegnare, con Roma tra le candidate), prima della separazione definitiva dal resto della rassegna. 🔗 Leggi su Sportface.it Maratona fuori dai Mondiali di atletica! Notizia shock: rivoluzione totale, i motivi della scelta e nuovo calendarioLa maratona non farà più parte dei Mondiali di atletica! Non è un pesce d’aprile, ma la clamorosa notizia annunciata da World Athletics tramite un... Atletica, Roma candidata a ospitare i Mondiali: la Fidal invia il progetto alla World AthleticsRoma, 4 aprile 2026 – La Federazione italiana di Atletica Leggera comunica di aver trasmesso alla World Athletics la candidatura della città di Roma... World Athletics: maratona esclusa dai Mondiali di atletica dal 2030La maratona rimarrà nel programma dei Mondiali di atletica per le edizioni del 2027 e del 2029, per poi traslocare in una nuova rassegna iridata. World Athletics ha istituito i Campionati Mondiali di ... it.blastingnews.com Maratona fuori dai Mondiali di atletica! Notizia shock: rivoluzione totale, i motivi della scelta e nuovo calendarioLa maratona non farà più parte dei Mondiali di atletica! Non è un pesce d'aprile, ma la clamorosa notizia annunciata da World Athletics tramite un ... oasport.it