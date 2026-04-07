Una notizia sorprendente scuote il mondo dell’atletica leggera: la maratona non sarà più inserita nel programma dei prossimi Mondiali. La decisione, ufficializzata di recente, ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, soprattutto perché rappresenta un cambiamento radicale rispetto alle edizioni precedenti. La scelta, motivata da vari fattori organizzativi e di calendario, ha portato alla definizione di nuove date e modalità per questa gara storica.

La maratona non farà più parte dei Mondiali di atletica! Non è un pesce d’aprile, ma la clamorosa notizia annunciata da World Athletics tramite un comunicato stampa destinato a fare discutere l’universo della Regina degli Sport: la 42 km avrà una rassegna iridata dedicata, ma non sarà più trattata come le altre discipline. La novità entrerà in vigore nel 2030, quando verranno ufficialmente istituiti i Campionati Mondiali di Maratona e quando non saranno più previste altre distanze su strada in ambito canonico (anche la marcia? A rigor di logica sì, ma non se ne parla chiaramente). Una delle gare più iconiche resterà dunque nel programma dei Mondiali di atletica per il 2027 e per il 2029, poi sarà costretta a traslocare in quello che, oggettivamente, sembra essere un contesto di ripiego. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Maratona fuori dai Mondiali di atletica! Notizia shock: rivoluzione totale, i motivi della scelta e nuovo calendario

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La maratona sarà rimossa dai Campionati Mondiali di Atletica Leggera e avrà un campionato autonomo a partire dal 2030World Athletics ha annunciato che la maratona, e qualsiasi altra forma di distanza di corsa su strada, cesserà di far parte dei Campionati Mondiali di Atletica Leggera e che nel 2030 sarà creato un ... gamereactor.it

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Si chiama Afan #Cizmic, ha 14 anni ed è il raccattapalle che durante Bosnia-Italia, decisiva per la qualificazione ai Mondiali, ha sottratto a Gianluigi #Donnarumma il foglietto con le indicazioni sui rigoristi. Il gesto, avvenuto durante la serie dal dischetto, ha x.com