Juventus | Spalletti valuta il cambio di modulo

Dopo il pesante 5-2 subito contro il Galatasaray nei playoff di Champions League, Luciano Spalletti sta pensando a un cambio di modulo per la Juventus. La sconfitta ha evidenziato le difficoltà difensive e la mancanza di equilibrio in campo. Il tecnico toscano valuta diverse soluzioni per rafforzare la squadra e migliorare le prestazioni. La decisione potrebbe portare a modifiche importanti nello schieramento. La Juventus si prepara a una fase di riorganizzazione per rispondere alle critiche. La prossima partita potrebbe rappresentare una svolta.

Il pesante 5-2 incassato dal Galatasaray nei playoff di Champions League ha messo a nudo le fragilità strutturali della Juventus, spingendo Luciano Spalletti a considerare una rivoluzione tattica immediata. Dopo aver subito 14 gol nelle ultime quattro partite ufficiali (tra Serie A e coppa), il tecnico bianconero ha ammesso apertamente: