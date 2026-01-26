Conte valuta il cambio modulo | possibile svolta col 3-5-2
In vista delle prossime gare, Antonio Conte valuta l’adozione del modulo 3-5-2, considerando questa soluzione come una possibile svolta tattica per la squadra. Il cambio di modulo potrebbe influire sulla strategia e sulla disposizione in campo, offrendo nuove opzioni per affrontare gli avversari. La decisione finale dipenderà dall’andamento delle sessioni di allenamento e dall’analisi delle prossime sfide.
Il Napoli si prepara a un’ulteriore possibile trasformazione tattica. Le ultime valutazioni dello staff di Antonio Conte lasciano infatti spazio all’ipotesi di un nuovo assetto, legato soprattutto al prossimo rientro di Frank Zambo Anguissa in mezzo al campo. Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, questi giorni rappresentano una fase di analisi profonda per l’allenatore azzurro, chiamato a sfruttare l’ultima settimana di mercato per capire se e come ritoccare definitivamente la fisionomia della squadra. Una stagione che finora ha imposto continui adattamenti, spesso dettati più dall’emergenza che dalla programmazione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
