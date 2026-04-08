Asti giovani agricoltori in prova | così nasce l’impresa agricola

Asti, un gruppo di 35 studenti del quarto e quinto anno dell’indirizzo Tecnico-Agrario dell’Istituto Superiore Penna ha partecipato al progetto Farm Laboratory. L’iniziativa mira a far conoscere loro le pratiche agricole attraverso un’esperienza diretta, offrendo strumenti utili per avviare future imprese nel settore agricolo. La partecipazione si è svolta in un contesto di formazione pratica, con attività sul campo e approfondimenti tecnici.

Trentacinque studenti del quarto e quinto anno dell’indirizzo Tecnico-Agrario dell’Istituto Superiore Penna di Asti hanno partecipato al Farm Laboratory. L’iniziativa, coordinata dalla Coldiretti regionale e dalla Federazione Provinciale di Asti, mira a convertire intuizioni imprenditoriali in progetti aziendali concreti. L’istituto astigiano è stato l’unico prescelto in tutto il Piemonte per questa esperienza. I giovani hanno analizzato i passaggi fondamentali per avviare una nuova attività, approfondendo gli strumenti di sostegno previsti dalla nuova PAC per rendere sostenibili anche le proposte più ambiziose. Maria Chiara Maggiorotto, proveniente dalla segreteria Giovani Impresa Asti, ha spiegato come il laboratorio abbia permesso ai ragazzi di immergersi virtualmente in un contesto aziendale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti, giovani agricoltori in prova: così nasce l’impresa agricola Impresa agricola familiare: da forma di conduzione tradizionale a impresa strutturata«Le imprese agricole familiari – ha sottolineato il presidente Stefano Repetti che è anche tesoriere di Confagricoltura Piacenza – rappresentano una... Alè che Impresa, in Valconca i giovani mettono alla prova le loro ideeSi è svolto nella serata del 26 febbraio il primo incontro del percorso “Alè che Impresa” nello spazio “Il Cerchio Valconca”, gestito da “Il Gesto –... Argomenti più discussi: Farm Laboratory per 35 studenti del Istituto Penna di Asti; La voce... Delle scuole: Itinera: all'istituto Vittorio Alfieri nuovi incontri tra storia, conflitti e tecnologie. Giovani agricoltori, in apertura bando da oltre 28 milioni di euroAttrarre giovani nel settore agricolo e aiutarli ad attuare idee imprenditoriali innovative. Aprirà il prossimo 4 maggio (fino al 4 giugno) il nuovo bando ... gonews.it Agri Makers, viaggio tra i giovani agricoltori in sei video podcastRaccontare l'agricoltura italiana attraverso le storie di giovani imprenditori di Confagricoltura in sei episodi. (ANSA) ... ansa.it Costigliole d' Asti la bellezza del centro storico con il suo castello facebook È l’Asti Docg il vino #piemontese dell’anno 2026 @Alberto_Cirio @ConsorzioAsti regione.piemonte.it/web/pinforma/n… x.com