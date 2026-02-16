Impresa agricola familiare | da forma di conduzione tradizionale a impresa strutturata

Il Consiglio del Sindacato Impresa Agricola Familiare di Confagricoltura Piacenza si è riunito recentemente per discutere le sfide delle aziende agricole locali, approvando aggiornamenti allo Statuto per adattarsi alle nuove esigenze del settore. La riunione si è concentrata su come le imprese familiari stiano passando da una gestione tradizionale a un modello più strutturato, soprattutto grazie alle richieste dei giovani agricoltori di modernizzare le pratiche e migliorare la competitività. Durante l'incontro, si è deciso di modificare alcune regole interne per facilitare questa trasformazione e favorire lo sviluppo di imprese più organizzate.

«Le imprese agricole familiari – ha sottolineato il presidente Stefano Repetti che è anche tesoriere di Confagricoltura Piacenza – rappresentano una forma di conduzione storica, tuttavia anche le nostre aziende si sono dovute adattare alla complessità crescente. Oggi, la maggior parte delle aziende agricole familiari sono vere e proprie imprese dove i membri della famiglia collaborano, spesso con ruoli differenziati per gestire e mappare le varie attività. Ai componenti del nucleo familiare si affiancano collaboratori e non è raro che a piè poderi della stessa famiglia corrispondano piè imprese, diciamo, dello stesso gruppo.