A partire da marzo 2026, gli importi dell'Assegno unico verranno calcolati in base al nuovo Isee. Il pagamento previsto tra il 19 e il 20 marzo includerà anche gli arretrati relativi ai mesi precedenti. Questa modifica riguarda tutte le famiglie che beneficiano dell’assegno e si applica a partire dal primo mese del nuovo anno.

Marzo sarà il primo mese del 2026 con gli importi calibrati sul nuovo Isee per l'assegno unico. E con il pagamento del 19 e 20 marzo, arriveranno anche gli arretrati degli aumenti per la rivalutazione relativi alla mensilità di gennaio. Assegno unico, tutte le novità di marzo Sempre da marzo senza Isee valido aggiornato al 2026 l'assegno sarà erogato negli importi minimi. C'è tempo comunque fino al 30 giugno per aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per evitare il taglio (e non perdere il diritto di avere gli arretrati). 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cambiano gli importi dell'Assegno unico, da marzo si calcolano con il nuovo Isee. E arrivano gli arretrati

