Assegno Unico aprile | nuove date e 50mila nuovi beneficiari

L’INPS ha comunicato che i pagamenti dell’Assegno Unico per aprile 2026 saranno effettuati a breve. Contestualmente, entrerà in vigore una modifica normativa che elimina il requisito della residenza biennale per ottenere il beneficio. Si prevedono circa 50.000 nuovi beneficiari che potranno usufruire dell’assegno, grazie a questa novità introdotta dalla legge.

L’INPS sta per avviare i versamenti dell’Assegno Unico per aprile 2026, introducendo contemporaneamente un cambiamento normativo che elimina il vincolo della residenza biennale per l’accesso al beneficio. Il calendario degli accrediti riceve già la prestazione senza variazioni prevede date fissate tra il 20 e il 21 aprile 2026. Tuttavia, l’andamento dei mesi passati suggerisce una tendenza all’anticipo, rendendo possibile l’arrivo dei fondi già tra il 16 e il 18 aprile. Per coloro che hanno presentato istanze per la prima volta o hanno comunicato modifiche a IBAN, composizione del nucleo o parametri economici, l’attesa sarà maggiore. In questi casi, le operazioni di pagamento verranno disposte nell’ultima settimana del mese, con disponibilità effettiva a partire dal 27 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Assegno Unico Aprile 2026: date pagamenti INPS e novità importanti

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