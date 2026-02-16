Rubava i bancomat in centro all’arrivo degli agenti si ferisce da solo con una bottiglia

Il 11 febbraio, mentre intervenivano in via San Luca per una rissa tra due uomini nordafricani, uno dei sospettati che stava rubando bancomat nel centro ha causato un incidente. Quando gli agenti si sono avvicinati, l’uomo si è ferito accidentalmente con una bottiglia che aveva in mano, complicando la situazione.

Lo scorso 11 febbraio, gli agenti della polizia locale sono intervenuti in via San Luca per sedare una violenta lite tra due uomini nordafricani, uno di origine marocchina e uno senegalese. L’intervento degli agenti ha innescato una serie di indagini con le quali si è risalito alla presunta attività criminale del cittadino marocchino classe 2002. Tramite i sistemi di video sorveglianza della zona, l’uomo è stato visto utilizzare carte di credito rubate presso diversi esercizi commerciali. Proprio le segnalazioni dei commercianti hanno permesso di risalire a un furto, commesso sempre nella zona di via San Luca, all’interno di un negozio gestito da un cittadino senegalese.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sabato 3 gennaio a Como, una pattuglia della polizia è intervenuta nei giardini di via Sant’Elia, luogo noto per lo spaccio, a seguito di una segnalazione di lite.

