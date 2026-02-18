Colpisce ragazzo alla testa con una bottiglia di birra e i poliziotti con calci e pugni giovane di 22 anni arrestata

Una ragazza di 22 anni di Teramo ha preso a bottigliate un ragazzo alla testa e ha aggredito gli agenti con calci e pugni durante una rissa notturna. La polizia è intervenuta per fermare la donna, che ha reagito con violenza, finendo in manette. La ragazza è stata arrestata e portata in commissariato.

L'episodio di violenza è avvenuto a Teramo nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio: a eseguire l'arresto è stata la polizia Una ragazza teramana di 22 anni è stata tratta in arresto la scorsa notte dalla polizia, come riporta LaPresse.Gli agenti della squadra volante della questura sono intervenuti in piazza Orsini, a Teramo. La 22enne avrebbe colpito un ragazzo alla testa con una bottiglia di birra. Bloccata, avrebbe aggredito prima verbalmente e poi fisicamente anche i poliziotti con spintoni e calci. Nella volante, la ragazza avrebbe continuato ad agitarsi, rompendo, con calci e testate, il divisorio di sicurezza e il finestrino.🔗 Leggi su Ilpescara.it

