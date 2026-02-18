Colpisce ragazzo alla testa con una bottiglia di birra e i poliziotti con calci e pugni giovane di 22 anni arrestata
Una ragazza di 22 anni di Teramo ha preso a bottigliate un ragazzo alla testa e ha aggredito gli agenti con calci e pugni durante una rissa notturna. La polizia è intervenuta per fermare la donna, che ha reagito con violenza, finendo in manette. La ragazza è stata arrestata e portata in commissariato.
L'episodio di violenza è avvenuto a Teramo nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio: a eseguire l'arresto è stata la polizia Una ragazza teramana di 22 anni è stata tratta in arresto la scorsa notte dalla polizia, come riporta LaPresse.Gli agenti della squadra volante della questura sono intervenuti in piazza Orsini, a Teramo. La 22enne avrebbe colpito un ragazzo alla testa con una bottiglia di birra. Bloccata, avrebbe aggredito prima verbalmente e poi fisicamente anche i poliziotti con spintoni e calci. Nella volante, la ragazza avrebbe continuato ad agitarsi, rompendo, con calci e testate, il divisorio di sicurezza e il finestrino.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Novara, ladro seriale colpisce guardia giurata alla testa con una bottiglia di vetro: come è terminata la fuga
Leggi anche: Gang di ragazzine tra i 16 e 18 anni picchiano i poliziotti con calci e pugni per delle cuffie rubate: arrestateLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Colpisce la ex nel sonno con un mattone in testa e poi chiama la polizia: tentato omicidio a Milano; Picchia la moglie e colpisce uno dei figli minorenni con una bottiglia di vetro in testa: un arresto a Baucin; Schiaffi alla moglie e una bottigliata in testa al figlio minorenne: arrestato un uomo per maltrattamenti; Teramo. Colpisce un giovane con una bottiglia e aggredisce i poliziotti: fermata 22enne.
Alunno lancia sedia dalla finestra della scuola: compagna colpita alla testa, finita in ospedaleUn fatto inaudito è accaduto in una scuola de La Spezia: uno studente minorenne ha lanciato una sedia dalla finestra della scuola. Purtroppo ci sono state delle conseguenze: la sedia è arrivata addoss ... tecnicadellascuola.it
Inferocita rompe bottiglia in testa ad un ragazzo e poi aggredisce la poliziaLa giovane, in evidente stato di ubriachezza, haaggredito prima verbalmente e poi fisicamente i poliziotti intervenuti, con spintoni, tanto che gli agenti, con non poca fatica, sono riusciti a ... abruzzoindependent.it
Picchia la moglie e colpisce con una bottiglia di vetro in testa il figlio, arrestato La donna e il ragazzo stati affidati alle cure del personale sanitario del 118. Il minorenne è stato giudicato guaribile in 20 giorni... facebook