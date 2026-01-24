L’Archivio di Stato di Chieti promuove Dietro il Sipario | un viaggio nella memoria

In occasione della Giornata della Memoria, l’Archivio di Stato di Chieti presenta

L'iniziativa si svolgerà martedì 27 gennaio 2026, dalle ore 17 alle 19, nella sala Cascella della Camera di Commercio di Chietie sarà incentrata sul volume Dietro il Sipario. Maria Eisenstein e l'invenzione del diario di Gianni Orecchioni (Carabba, 2022). Il libro sarà al centro di un dialogo tra l'autore e il professor Stefano Trinchese, ordinario di Storia contemporanea presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, studioso di storia politica e culturale dell'area adriatica e mediterranea.

