Un mese di menù a tema asparago piacentino nei ristoranti al via la rassegna gastronomica

È iniziata ufficialmente l'edizione 2026 della Rassegna gastronomica dedicata all'asparago piacentino, con la presentazione nella sede dell'Unione Commercianti. Dal 10 aprile al 10 maggio, numerosi ristoranti della provincia offriranno menu speciali incentrati su questa coltura, puntando a promuoverne la valorizzazione attraverso le loro proposte culinarie. La manifestazione si svolge nel periodo primaverile e coinvolge diverse attività gastronomiche locali.

Ha ufficialmente preso il via l'edizione 2026 della Rassegna gastronomica dell'Asparago Piacentino: si parte il 10 aprile. Un piatto artistico in ceramica a tiratura limitata sarà donato ai locali storici aderenti A valorizzare ulteriormente la manifestazione è il piatto artistico in ceramica a tiratura limitata che sarà donato ai ristoranti storici aderenti fin dalle prime edizioni, a ricordo della partecipazione a una rassegna diventata nel corso degli anni un appuntamento fisso per numerosi locali piacentini. «Sono soddisfatto e orgoglioso di questa iniziativa che rimarca la solida collaborazione avviata con il Consorzio per la... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

San Valentino in Calabria: ristoranti in corsa per conquistare gli innamorati con menù speciali e feste a tema.San Valentino si preannuncia una festa all'insegna del romanticismo e delle opportunità per le coppie reggine e non solo, con diversi ristoranti...

Nei Ristoranti Tipici di Verona i sapori dell’inverno: menù speciale, ma solo per 2 settimanePiatti con le eccellenze del territorio: radicchio rosso, verza Michelina, broccoletto di Custoza, porro, patate e salumi Dal 14 febbraio al 1 marzo,...

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Un mese di menù a tema asparago piacentino nei ristoranti, al via la rassegna gastronomicaHa ufficialmente preso il via l'edizione 2026 della Rassegna gastronomica dell'Asparago Piacentino: si parte il 10 aprile. Un piatto artistico in ceramica a tiratura limitata sarà donato ai locali sto ... ilpiacenza.it

Gabbia, chi si rivede! Dopo un mese ai box, il centrale italiano è tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata odierna, dopo aver finalmente smaltito l'intervento per un'ernia inguinale: da capire se potrà tornare titolare per l'Udinese... Quanto vi mancava - facebook.com facebook

Per tutto il mese di aprile è possibile fare offerte e aggiudicarsi gli abiti di scena dello show firmato HBO. Un'occasione unica per collezionisti e fashion lovers di portare a casa vestiti, borse e scarpe viste sullo schermo. Ma non solo, perché in vendita ci sono a x.com