Ascolti tv ieri martedì 17 marzo chi ha vinto tra Le Libere Donne Grande Fratello Vip e DiMartedì

I dati degli ascolti tv di ieri sera, martedì 17 marzo, mostrano una sfida tra tre programmi:

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 17 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la tv di Stato nel confronto diretto con Mediaset in prima serata con Le Libere Donne che ha battuto il Grande Fratello Vip e nel preserale con L’Eredità che ha avuto la meglio su Caduta Libera. Nell’access prime time però Affari Tuoi è stato battuto da La Ruota della Fortuna. In prima serata bene anche DiMartedì (La7), Spider–Man (Italia1), FarWest (Rai3), È sempre Cartabianca (Rete4), Italia’s Got Talent (Tv8), Stasera a Letto Tardi (Rai2), Cash or Trash (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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