Ascolti tv ieri martedì 24 marzo chi ha vinto tra Le libere donne con Lino Guanciale DiMartedì e Gf Vip

I dati degli ascolti tv di ieri, martedì 24 marzo, mostrano i risultati delle principali trasmissioni trasmesse in prima serata. Tra queste, “Le libere donne” con Lino Guanciale, “DiMartedì” e “Gf Vip” sono state le produzioni più seguite, con numeri che permettono di confrontare la loro performance sul pubblico. La sfida tra i programmi si è svolta nel tipico scenario delle serate televisive, senza indicazioni sui dati precisi.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 24 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino si arrende a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Le libere donne (Rai 1) con Lino Guanciale a chiudere davanti a DiMartedì (La7) e Gf Vip (Canale 5). Ai piedi del podio Spider-Man 2 (Italia 1), FarWest (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4), Stasera a letto tardi (Rai 2), Cash or Trash (Nove) e Italia’s Got Talent (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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