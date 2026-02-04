I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano una sfida serrata tra diversi programmi.

La Rai centra il tris nella giornata di martedì 3 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1), che torna a battere La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro (Rai 1) a chiudere prima di Io sono Farah (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), Boss in incognito (Rai 2), Cash or Trash (Nove), FarWest (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4) e Bohemian Rhapsody (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri martedì 3 febbraio chi ha vinto tra L'invisibile, Io sono Farah, DiMartedì e Le Iene

Approfondimenti su L'invisibile Io sono Farah

Martedì 20 gennaio 2026 si è svolta una sfida tra i programmi televisivi in prima serata, con Io sono Farah a confrontarsi con Prima di noi, È sempre Cartabianca e DiMartedì.

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano che su Rai 1 è stato trasmesso “L’invisibile”, il programma più visto della serata.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su L'invisibile Io sono Farah

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri martedì 27 gennaio chi ha vinto tra Morbo K, DiMartedì, Coppa Italia, Bianca Berlinguer; Ascolti tv martedì 27 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e L'ultima volta che siamo stati bambini; Ascolti tv ieri (27 gennaio): Morbo K vince il testa a testa con Claudio Bisio, Affari Tuoi (senza Martina) staccato da Gerry Scotti; Ascolti TV ieri sera, 27 gennaio 2026: chi ha vinto tra Morbo K e L'ultima volta che siamo stati bambini?.

Ascolti tv ieri (27 gennaio): Lino Guanciale fa volare Rai 1, De Martino stacca Gerry ScottiL’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro vince col 15,6% di share, Io sono Farah al 12,3%, Affari Tuoi da sogno batte La Ruota: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv 3 febbraio: chi ha vinto tra L’Invisibile La cattura di Matteo Messina Denaro e Io sono FarahGli ascolti tv di martedì 3 febbraio 2026. Chi ha vinto tra Rai 1 con L'Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro e Canale5 con Io sono Farah ... fanpage.it

#StriscialaNotizia crolla negli ascolti e #DonMatteo stravince la serata Nella serata di ieri, giovedì 29 gennaio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 interessa 3.901.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia conquista 1.807.000 spettatori con - facebook.com facebook

Gli ascolti delle reti #Mediaset di ieri, giovedì 29 gennaio: x.com