Ascolti tv ieri sera 7 aprile 2026 scontro tra Belve e Grande Fratello Vip in prima serata | chi ha vinto tra Fagnani e Blasi?

I dati sugli ascolti televisivi di ieri sera, 7 aprile 2026, mostrano un confronto tra due programmi di prima serata: Belve, condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, e il Grande Fratello Vip, condotto da una presentatrice su Canale 5. La serata ha visto un duello tra le due trasmissioni, con risultati che determinano quale delle due abbia ottenuto più spettatori. La competizione tra i due programmi ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

Gli ascolti tv di ieri sera, martedì 7 aprile 2026, vedono lo scontro tra Francesca Fagnani che è tornata in prima serata con Belve e Ilary Blasi al timone del Grande Fratello Vip. Ecco tutti i programmi e i dati Auditel. Ascolti tv ieri sera, i programmi I dati ascono dopo le ore 10. Articolo in aggiornamento. Rai 1 – ore 21:30 - Il commissario Montalbano – L’odore della notte Rai 2 – ore 21:20 - Belve Rai 3 – ore 21:20 - FarWest Rete 4 – ore 21:33 - È sempre Cartabianca Canale 5 – ore 21:35 - Grande Fratello VIP Italia 1 – ore 21:13 - Le Iene Presentano: Inside Rai 1 – Il commissario Montalbano: L’odore della notte Un classico amatissimo dal pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera 7 aprile 2026, scontro tra Belve e Grande Fratello Vip in prima serata: chi ha vinto tra Fagnani e Blasi? Leggi anche: Ascolti tv ieri 3 aprile, chi ha vinto tra la Via Crucis e il Grande Fratello Vip: i dati in aggiornamento Ascolti tv ieri venerdì 3 aprile chi ha vinto tra Grande Fratello Vip, Via Crucis, Quarto Grado e CrozzaLa Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 3 aprile per quanto concerne la sfida degli ascolti tv. Temi più discussi: Ascolti tv ieri (3 aprile): La Via Crucis batte il Grande Fratello Vip, il reality crolla ma recupera in seconda serata; Ascolti tv ieri lunedì 30 marzo chi ha vinto tra Guerrieri, Grande Fratello Vip e Lo Stato delle cose; Ascolti TV ieri sera, 30 marzo 2026: chi ha vinto tra Guerrieri e GF VIP?; Ascolti tv 30 marzo, il Grande Fratello Vip non decolla neanche di lunedy: Ilary Blasi resta dietro all'ultima puntata di Guerrieri. Ascolti tv martedì 7 aprile: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv 7 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv venerdì 3 aprile: Via Crucis, Grande Fratello Vip, Propaganda LiveAscolti tv 3 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Siamo quasi al giro di boa di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5 Leggi l'articolo #GrandeFratelloVip - facebook.com facebook