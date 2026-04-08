La serata di martedì 7 aprile 2026 conferma un quadro molto equilibrato negli ascolti tv. In prime time, infatti, a spiccare sono soprattutto Rai1 e Canale5, con due proposte molto diverse ma entrambe capaci di intercettare una larga fetta di pubblico. Secondo i dati forniti, Il Commissario Montalbano in replica ha raccolto 2.807.000 spettatori con il 16% di share, mentre Grande Fratello Vip ha ottenuto 2.020.000 spettatori con il 16,5% di share. Se si guarda al totale pubblico, la vittoria va a Montalbano, che supera quota 2,8 milioni su Rai1. Se invece si osserva lo share, è Grande Fratello Vip a chiudere davanti, anche grazie a una durata molto più ampia, fino all’1:15 di notte. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ascolti tv 7 aprile 2026, sfida apertissima tra Montalbano e Grande Fratello Vip

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Ascolti Tv. #Montalbano contro il #GrandeFratelloVip, chi ha vinto. #Floris azzanna #Belve x.com

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