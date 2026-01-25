Stop improvviso a mensa e tempo pieno a scuola nasce il Comitato dei genitori | Vogliamo chiarezza

Dopo l’assemblea del 24 gennaio, i genitori delle scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno della ‘Melchionda’ di San Giovanni Rotondo hanno deciso di creare il ‘Comitato Genitori per la Mensa e il Tempo Pieno’. L’obiettivo è ottenere maggiore chiarezza sulle decisioni recenti riguardanti la sospensione del servizio mensa e del tempo pieno, garantendo un dialogo trasparente con le istituzioni scolastiche.

Dopo l'assemblea svolta nel pomeriggio di ieri, 24 gennaio, i genitori delle alunne e degli alunni delle sezioni dell'infanzia e della primaria a tempo pieno della scuola 'Melchionda' di San Giovanni Rotondo hanno avviato la costituzione del 'Comitato Genitori per la Mensa ed il Tempo Pieno –.

