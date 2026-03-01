Sì ad ascensori e scala mobile Assisi il Comune cambia il progetto

Il Comune di Assisi ha deciso di modificare il progetto originario per migliorare i collegamenti tra il parcheggio di Porta Nuova, largo Properzio e l’ingresso della città. La nuova proposta prevede l’utilizzo di ascensori e scale mobili, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti delle persone. La rimodulazione del progetto è stata annunciata come la soluzione scelta per rendere più accessibili queste aree.

Rimodulazione. È la parola d’ordine per individuare la soluzione per collegare il parcheggio di Porta Nuova con largo Properzio e l’ingresso della città. Dopo la presentazione (il 15 dicembre) del progetto di risalita in sostituzione della scala mobile chiusa a luglio 2025, dopo il dibattito che n’è scaturito, il Comune ha rivisto il progetto con ascensori da 50 persone e scala mobile. Per un intervento quantomai necessario, visti i flussi turistici che raggiungono Porta Nuova. "Il progetto è stato rimodulato senza tradire i principi fondanti – dice Francesca Corazzi, assessore ai lavori pubblici insieme al sindaco Valter Stoppini – con l’obiettivo di un effettivo abbattimento delle barriere architettoniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Assisi, cambia di look per il centro storico: i lavori partono dal 7 gennaio, il progettoAl via i lavori di manutenzione delle pavimentazioni in pietra e dei marciapiedi - cantiere dal 7 gennaio - nelle aree di maggiore pregio storico di...

Abbadia San Salvatore. Comune e nuova scuola: "Il progetto non si cambia"Il progetto per la realizzazione del nuovo plesso scolastico di Abbadia San Salvatore "non si cambia".

