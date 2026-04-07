Durante la missione Artemis II, è stato deciso di battezzare un cratere sulla superficie lunare in onore della moglie del comandante, deceduta nel 2020 a causa di un cancro. La missione sta facendo notizia per aver raggiunto numerosi record, segnando un passo importante. Per la prima volta in anni, l'uomo si trova così distante dal nostro pianeta, aprendo nuove prospettive nell’esplorazione spaziale.

Della missione Artemis II si sta parlando in questi giorni per una serie infinita di traguardi storici raggiunti: per la prima volta negli ultimi anni, l’uomo non mai stato così lontano dalla Terra. Non solo, siamo riusciti a vedere il lato nascosto della Luna, l’aurora sul nostro pianeta e, dulcis in fundo, un eclissi solare totale osservata dalla prospettiva dello spazio, mentre la navicella Orion, la Luna e il Sole si allineavano perfettamente. Ma non è tutto qui: c’è anche un gesto di profondo amore che ha segnato le scorse ore. Durante il sorvolo lunare del 6 aprile, infatti, l’equipaggio ha scelto di battezzare un cratere situato al confine tra il lato visibile e quello nascosto della Luna con il nome di Carroll, in onore della moglie scomparsa del comandante della missione Reid Wiseman. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Artemis II battezza un cratere lunare in onore della moglie del comandante: è morta di cancro nel 2020

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