Gaza biennale musica arte testimonianze

Il 31 gennaio 2026, al Teatro Excelsior di Mortise, l’associazione “Coristi Per Caso” diretta dal Maestro Francesco Marchesi presenta “Gaza Biennale”, un evento dedicato a musica, arte e testimonianze. La serata offre l’opportunità di approfondire le realtà di Gaza attraverso interventi culturali e testimonianze, favorendo un momento di riflessione e confronto su un tema di grande attualità.

Una cinquantina di artisti, alcuni che vivono a Gaza altri in Europa o altrove, un anno fa hanno lanciato il progetto "GAZA BIENNALE" con lo scopo di fare uscire dalla gabbia di Gaza la loro arte. La Palestina non può avere un padiglione alla Biennale di Venezia, allora questi artisti hanno messo assieme le loro opere in una sorta di biennale virtuale con foto e video e chiedono a enti e associazioni nel mondo di farle conoscere. Coristi Per Caso hanno accolto l'invito creando uno spettacolo dove si alternano Musica, Arte e Testimonianze.

Biennale Venezia, il Sudafrica ritira il suo progetto: era un’opera su Gaza; Il Sudafrica ritira l’opera di Gabrielle Goliath dalla Biennale di Venezia: il tema era anche Gaza; Israele torna alla Biennale di Venezia 2026 e si accende la polemica.

Israele presenterà alla Biennale Arte di Venezia 2026 un progetto di Belu-Simion Fainaru ma si accendono le proteste per Gaza

Il Sudafrica ritira il progetto presentato da Gabrielle Goliath per il Padiglione alla Biennale d'Arte di Venezia 2026: l'opera su Gaza era divisiva

Il ministro sudafricano delle Arti e della Cultura mette in discussione la partecipazione del suo paese alla 61ª Biennale di Venezia a causa di un'opera che affronta la morte di civili a Gaza, ritenuta troppo divisiva. La mossa ha suscitato accuse di censura e viol