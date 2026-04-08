Oggi il comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia ha accolto ufficialmente diciotto nuovi membri, provenienti dal 101° corso di formazione professionale. Questi rinforzi andranno ad aumentare il personale operativo della provincia, contribuendo alle attività di prevenzione e intervento in caso di emergenze. L’arrivo dei nuovi vigili rappresenta un incremento del numero totale di operatori disponibili sul territorio locale.

Perugia, 8 aprile 2026 – Arrivano i rinforzi al comando provinciale di Perugia dei vigili del fuoco. Proprio oggi il comando ha accolto ufficialmente diciotto nuovi vigili del fuoco, assegnati al termine del 101° corso di formazione professionale. Ricevuti dai funzionari del comando per le procedure di rito e il benvenuto istituzionale, i neoassunti verranno immediatamente dislocati nelle diverse sedi della provincia. "L’integrazione di questo nuovo personale permette un significativo potenziamento della capacità operativa territoriale – dicono dal comando perugino – garantendo una risposta sempre più tempestiva ed efficace negli interventi di soccorso tecnico urgente a tutela della cittadinanza e dell'integrità del territorio perugino”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arrivano i rinforzi. Diciotto nuovi vigili del fuoco per la provincia di Perugia

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