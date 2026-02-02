Gran Carnevale Storico Pattese | ecco gli eventi clou

Il Carnevale Storico di Patti torna dal 12 al 17 febbraio con una serie di eventi. Il momento più atteso sarà domenica 15, quando alle 16 partirà da Marina di Patti la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. La città si prepara ad accogliere visitatori e partecipanti per questa tradizione che anima le strade.

Al via dal 12 al 17 febbraio il Gran Carnevale Storico Pattese. ProgrammaDomenca 15 febbraio dalle ore 16:00 partirà da Marina di Patti la Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Dalle 18,30 Piazza Mario Sciacca Nino Silvio e la Kilimangiaro band.Martedì 17 febbraio dalle ore 16.

