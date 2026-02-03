Continuano gli eventi off del festival il magnifico | in mostra ‘Ricordo Firenze’ di Leonardo Mincolelli

Da firenzetoday.it 3 feb 2026

Firenze si anima con la nuova mostra di Leonardo Mincolelli. Il giovane artista porta in mostra immagini che catturano la città tra luci, ombre e contrasti, offrendo un punto di vista personale e intenso. La mostra, parte degli eventi “off” del festival il Magnifico, si svolge in un momento in cui la città si prepara ad accogliere i visitatori con un volto diverso, più autentico e ricco di sfumature.

Firenze si prepara ad accogliere un nuovo sguardo sulla sua anima. “Ricordo Firenze”, la mostra fotografica del giovane artista Leonardo Mincolelli, esplora la città attraverso luci, ombre e contrasti, restituendo un ritratto intimo e potente di Firenze visto con gli occhi di chi, pur essendo.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica





