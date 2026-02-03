Continuano gli eventi off del festival il magnifico | in mostra ‘Ricordo Firenze’ di Leonardo Mincolelli

Firenze si anima con la nuova mostra di Leonardo Mincolelli. Il giovane artista porta in mostra immagini che catturano la città tra luci, ombre e contrasti, offrendo un punto di vista personale e intenso. La mostra, parte degli eventi “off” del festival il Magnifico, si svolge in un momento in cui la città si prepara ad accogliere i visitatori con un volto diverso, più autentico e ricco di sfumature.

Firenze si prepara ad accogliere un nuovo sguardo sulla sua anima. “Ricordo Firenze”, la mostra fotografica del giovane artista Leonardo Mincolelli, esplora la città attraverso luci, ombre e contrasti, restituendo un ritratto intimo e potente di Firenze visto con gli occhi di chi, pur essendo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Firenze ricordo Continuano alla Fanzinoteca d'Italia 0.2 gli eventi per il Festival della Cultura Tecnica 2025 Firenze da vivere, gratuitamente: Festival Il Magnifico apre le porte di luoghi iconici e botteghe d’eccellenza Il Festival Il Magnifico propone un ciclo di visite guidate gratuite a Firenze, aperte al pubblico nei giorni 29 e 30 gennaio e 1 febbraio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Firenze ricordo Argomenti discussi: EVENFI annuncia il servizio di run-off per le piattaforme crowd. Si parte con Rendimento Etico. Firenze, vecchia foto di una friggitoria Fiorentina forse anni ‘70. Mi ricordo che ce n’erano varie in via Sant Antonino vicino al Mercato di San Lorenzo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.