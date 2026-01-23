Taranto bambina di 5 anni muore in strada per arresto cardiaco | inutili i soccorsi

Una bambina di 5 anni è deceduta a Crispiano, Taranto, a causa di un arresto cardiaco. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarla per circa 55 minuti, le cure non sono state sufficienti. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi tempestivi e di approfondimenti sulle cause di questa tragica perdita.

Una bambina di 5 anni è morta in strada a Crispiano in provincia di Taranto. Trovata in arresto cardiaco in asistolia, i sanitari del 118 immediatamente accorsi sul posto hanno provato a rianimarla per 55 minuti. Sarà l’autopsia a chiarire la cause della morte: tra le ipotesi una miocardite virale, un aneurisma o una meningite. A quanto si apprende da circa tre giorni la piccola aveva mal di testa ed era inappetente. “Sono devastato”, dice a LaPresse il direttore del 118 di Taranto, Mario Balzanelli, sul posto con un’automedica. “Si è trattato di un arresto cardiaco refrattario letale, una tragedia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Taranto, bambina di 5 anni muore in strada per arresto cardiaco: inutili i soccorsi Leggi anche: Tragedia all’asilo, muore bimbo di 2 anni: soccorsi immediati, ma inutili Leggi anche: Fiamme in un’abitazione a Canicattì: muore donna di 80 anni, inutili i soccorsi Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Taranto | Nel ripostiglio di Mastro Geppetto; Minnesota, Ice arresta quattro minori: ci sono anche due bambini di 5 e 10 anni. Bambina di 5 anni muore in strada colta da malore: da giorni aveva mal di testa. Ipotesi meningiteTragedia a Crispiano, in provincia di Taranto. Vani i tentativi di rianimire la piccola: disposta l’autopsia ... msn.com SABATO 24 GENNAIO A TARANTO INAUGURAZIONE DI DUE PROGETTI DESTINATI AI BAMBINI E AI RAGAZZI SOSTENUTI DALL’ORDINE DEI GIORNALISTI L'Ordine dei Giornalisti di Puglia ha contribuito alla realizzazione di due aree dedicate a bambini - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.