Arrestato imprenditore bresciano | trovato con 40 kg di droga in casa

Un imprenditore bresciano di 36 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale di Brescia, trovandolo in possesso di circa 40 kg di droga durante una indagine durata diversi mesi. Incensurato e con una vita apparentemente normale, l’arresto si inserisce in un’operazione volta a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti nella zona. L’indagine continua per approfondire eventuali collegamenti e responsabilità.

Un imprenditore bresciano di 36 anni, incensurato e con una vita apparentemente irreprensibile, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Squadra Operativa della Polizia Locale di Brescia al termine di una lunga e complessa attività investigativa. All'interno della sua abitazione, a Borgosatollo.

Quaranta kg di droga in cantina, arrestato imprenditore bresciano - Il 36enne aveva anche 700 sigarette elettroniche modificate: il maxi sequestro della Locale è scattato dopo che era stato visto parlare con alcuni pregiudicati ... giornaledibrescia.it

Imprenditore insospettabile teneva in cantina 40 chili di droga - Fermato in città dalla polizia locale un italiano 36enne che conservava hashish e cocaina in un appartamento di Borgosatollo. quibrescia.it

Quaranta kg di droga in cantina, arrestato imprenditore bresciano x.com

