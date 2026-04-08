Arón Piper ha indossato al Masters di Montecarlo il Rolex perfetto per chi si avvicina al collezionismo

Durante il torneo Masters 1000 di Montecarlo, uno dei più prestigiosi del calendario tennistico, l’attore ha sfoggiato un orologio Rolex considerato ideale per chi si avvicina al collezionismo. La manifestazione si svolge in questa regione e attira numerosi appassionati e professionisti del settore. Piper ha attirato l’attenzione anche per la scelta dell’orologio, un modello noto tra collezionisti e appassionati di alta orologeria.

Arón Piper domina la scena anche al circuito Masters 1000 che è approdato questo mese a Montecarlo, una delle tappe più esclusive del calendario tennistico. Come sempre, il Principato si conferma rifugio privilegiato per i tornei internazionali e punto di riferimento naturale per il pubblico più attento allo stile. Le tribune, in particolare qui, diventano un osservatorio privilegiato della società che conta: eleganza, status e una certa idea di mondanità si intrecciano tra un rovescio e un servizio. Con Rolex come sponsor principale, anche la lista degli ospiti VIP è stata invidiabile quanto gli orologi che brillavano ai loro polsi. Al centro del campo, Carlos Alcaraz porta sulle spalle il peso del numero uno del mondo e l’ambizione di conquistare il titolo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Arón Piper ha indossato al Masters di Montecarlo il Rolex perfetto per chi si avvicina al collezionismo Taylor Fritz rinuncia al Masters 1000 di Montecarlo: l’americano afflitto da problemi al ginocchioIl Masters 1000 di Montecarlo 2026 dovrà fare a meno di uno dei protagonisti più attesi. Novak Djokovic rinuncia anche al Masters 1000 di Montecarlo dopo il forfait a MiamiDopo quello di Taylor Fritz, arriva un altro pesante forfait in vista del Masters 1000 di Montecarlo 2026 che si terrà dal 5 al 12 aprile.