Taylor Fritz rinuncia al Masters 1000 di Montecarlo | l’americano afflitto da problemi al ginocchio

Da oasport.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tennista americano ha annunciato il forfait per il torneo Masters 1000 di Montecarlo 2026 a causa di problemi al ginocchio. La sua assenza riduce il campo di partecipanti e si unisce ad altre defezioni di giocatori di rilievo. La competizione si svolgerà senza uno dei favoriti, che aveva mostrato buone prestazioni nelle ultime settimane. La sua assenza è ufficiale e comunicata tramite un messaggio ufficiale.

Il Masters 1000 di Montecarlo 2026 dovrà fare a meno di uno dei protagonisti più attesi. Taylor Fritz ha infatti deciso di rinunciare al primo 1000 della stagione sulla terra battuta a causa dei persistenti problemi al ginocchio, un fastidio che lo accompagna ormai da tempo e che lo ha spinto a fermarsi per evitare complicazioni. La decisione arriva a pochi giorni dalla sua eliminazione agli ottavi del Miami Open, dove era stato sconfitto da Jiri Lehecka. Più che il risultato, però, a pesare è stata la necessità di gestire al meglio una condizione fisica non ottimale, soprattutto in vista della lunga e impegnativa stagione sul rosso. Per... 🔗 Leggi su Oasport.it

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