Gli Stati Uniti hanno presentato un piano che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e lo smantellamento delle capacità nucleari iraniane. L’Iran ha risposto con una dichiarazione ironica, affermando che gli Stati Uniti sono in difficoltà tali da negoziare con se stessi. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Fatto Quotidiano.

Smantellamento delle capacità nucleari esistenti che sono già state accumulate, un impegno da parte dell’Iran a non perseguire mai lo sviluppo di armi nucleari, nessun materiale arricchito sul suolo iraniano: sono alcuni dei 15 punti dell’accordo che gli Usa hanno proposto all’Iran, secondo quanto svelato dall’emittente israeliana Channel 12. Tra i benefici per Teheran, la revoca delle sanzioni. Inoltre tutto il materiale arricchito verrà consegnato all’Aiea secondo un calendario che sarà stabilito dalle parti. Gli impianti di Natanz, Isfahan e Fordow saranno dismessi e distrutti. L’Agenzia per l’energia atomica avrà accesso a tutte le informazioni che si trovano all’interno dei confini iraniani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Riapertura Hormuz e smantellamento delle capacità nucleari”: il piano Usa. L’Iran deride Trump: “Siete così nei guai che negoziate con voi stessi”

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Dall’ultimatum al patto in 15 punti e la riapertura di Hormuz. È credibile #IRAN,IL RINCULO DI #TRUMP @ecisnetto con @Ric_Alcaro Coord ricerche e Resp Attori globali @IAIonline , @cbertolotti1 Dir @start_insight e Mario Del Pero Prof Storia Internazional x.com