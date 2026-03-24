S filata di Gucci primavera-estate 1996: il make up punta tutto su un unico colore, l’azzurro-blu sfumato. Una tonalità intensa, applicata a tutta palpebra sulle modelle, tra cui Kate Moss in piena golden age, dalla make up artist Linda Cantello. Una tonalità entrata di diritto nella storia trasformando il make up azzurro in un’icona degli anni Novanta. Oggi in grande rispolvero. I make-up più iconici del cinema: da Elizabeth Taylor in “Cleopatra” a Katinka in “Zoolander” X Leggi anche › Bella Hadid è la prima Beauty Global Ambassador Prada. Per un nuovo “feticcio” make up Make up occhi azzurro, simbolo beauty degli anni Novanta. Se si pensa al make-up degli anni Novanta, l’azzurro è il primo colore che viene in mente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - ttamente dagli anni Novanta, il make up occhi azzurro e blu torna nelle palette della primavera 2026. Più luminoso, portabile e desiderabile che mai

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How To Change Your Eye Shape With Makeup | Elena Rachitskaya

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