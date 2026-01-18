Avellino Santoro | Il campo largo non può diventare il campo delle famiglie
Il dibattito politico in Campania si intensifica con le parole di Santoro, che sottolinea come il campo largo non possa essere un terreno esclusivo delle famiglie. La situazione si complica ulteriormente, non solo per le posizioni di De Luca. Il centrosinistra, infatti, si presenta stanco e diviso in vista delle elezioni primaverili, evidenziando le sfide di un'alleanza ancora in fase di definizione.
Non è solo De Luca a complicare le cose. Il centrosinistra in Campania arriva stanco alle elezioni primaverili. Il "campo largo" scricchiola prima ancora di partire. Ad Avellino, replicare il modello Fico-Manfredi è già un sogno lontano. I segnali c'erano: Petracca nel Pd, Gubitosa nel M5S.
In Sardegna, il panorama politico si fa sempre più instabile con tensioni crescenti tra le forze di maggioranza. La presidente Alessandra Todde affronta ora il dissenso di Avs, che si oppone all’ampliamento della fabbrica di armi Rwm del Gruppo Rheinmetall, complicando ulteriormente la situazione nel campo largo regionale.
