Olimpiadi Mattarella chiama Arianna Fontana

Il presidente Mattarella ha telefonato ad Arianna Fontana per congratularsi con lei dopo la gara alle Olimpiadi. Ha detto che sono state sei Olimpiadi di successi e ha elogiato la sua performance, definendola una gara formidabile. Poi ha speso parole di apprezzamento anche per gli altri atleti, sottolineando il valore della squadra.

"Sei Olimpiadi, sei successi. Ed è stata una gara formidabile, complimenti! E complimenti anche agli altri, è stata una squadra formidabile". Con queste parole il presidente della Repubblica Mattarella si è rivolto ad Arianna Fontana, pattinatrice azzurra che ieri ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista di short track. "Siamo riusciti a mantenere la calma, in confronto alle altre squadre, ed è stata la formula vincente", ha replicato l'atleta. "Per chi guarda da fuori, dalla tv, sembra poco ordinata, è difficile capire, per chi non se ne intende, come si svolge. Ma la calma deve essere fondamentale", il commento del Capo dello Stato.

