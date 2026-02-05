Olimpiadi Mattarella al villaggio olimpico pranza con Arianna Fontana e gli azzurri

Da sondriotoday.it 5 feb 2026

Il Presidente Mattarella ha visitato il Villaggio Olimpico, incontrando la delegazione azzurra. Ha pranzato con Arianna Fontana e gli altri atleti italiani, condividendo un momento di vicinanza prima delle gare. La visita si è svolta in modo semplice e diretto, senza cerimonie ufficiali, e ha mostrato il forte legame tra le istituzioni e gli sportivi italiani in questa edizione delle Olimpiadi.

Visita al Villaggio Olimpico, incontro con la delegazione azzurra e pranzo fianco a fianco con Arianna Fontana. Giornata milanese, oggi 5 febbraio, per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, a Casa Italia, ha voluto portare il proprio saluto agli atleti italiani alla vigilia.🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

